Alaçam\'da Bisiklet Kazası: 1 Ölü

Samsun'un Alaçam ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
T.B. idaresindeki 57 ACR 101 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi'nde aynı yönde seyreden D.C. yönetimindeki bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve sağlık görevlilerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan D.C. hayatını kaybetti.
