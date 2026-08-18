Alaçam'da Çiftçiden Böğürtlen Başarısı - Son Dakika
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Alaçam'da Çiftçiden Böğürtlen Başarısı

Alaçam\'da Çiftçiden Böğürtlen Başarısı
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İlhan Güngör, Alaçam'da 1 dönümlük alanda böğürtlen üretiminde olumlu sonuçlar aldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaklaşık 10 yıldır çilek üretimi yapan çiftçi İlhan Güngör, 1000 rakımda kurduğu 1 dönümlük bahçede böğürtlen üretiminden başarılı sonuç aldı.

Vicikler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Güngör, bölgede alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl böğürtlen üretimine yöneldiklerini söyledi.

Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle 1 dönümlük alanda böğürtlen bahçesi kurduklarını belirten Güngör, ilk sonuçların olumlu olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır çilek üretimi yaptığını söyleyen Güngör, 1000 rakımda çilekten de başarılı sonuçlar ve iyi gelir elde ettiklerini, ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla böğürtleni denediklerini dile getirdi.

Böğürtlenin bölgede talep gördüğünü ve ekonomik açıdan iyi getiri sağladığını belirten Güngör, alternatif meyve üretiminin çiftçilere yeni gelir kaynakları oluşturabileceğini vurguladı.

Çilekte olduğu gibi böğürtlen üretiminde de Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek beklediklerini söyleyen Güngör, "Çiftçi olarak biz sahada üretime hazırız. 1000 rakımda çilekte güzel sonuçlar aldık, şimdi böğürtlende de başarılı sonuçlar almaya başladık. Böğürtlenin güzel bir talebi ve getirisi var. Bu tür alternatif ve aromatik meyvelerin bölgemizde yaygınlaşmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İlhan Güngör, Çiftçilik, Alaçam, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaçam'da Çiftçiden Böğürtlen Başarısı - Son Dakika

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