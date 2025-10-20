Samsun'un Alaçam ilçesinde, ağaç gövdesinde birbirini kovalayan iki sincap görüntülendi.
Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Mesire Alanı'ndaki ağaçta birbirini kovalayan sincaplar, eğlenceli görüntü oluşturdu.
Kısa süre birbirini kovalayan sincaplar ağaçtan inerek gözden kayboldu.
Sincapların ağaçtaki hareketli anları cep telefonuyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Alaçam'da Eğlenceli Sincap Anları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?