Alaçam\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Samsun'un Alaçam ilçesinde, kaçak makaron operasyonunda 1 kişiye işlem yapıldı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, ilçede durdukları İ.K.'ye (51) ait kamyonette arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda, 50 bin dolu makaron ele geçirildi.
İ.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
