Alaçam'da Ramazan Etkinliği: Ebru Sanatı

Samsun'un Alaçam ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ebru sanatı etkinliği gerçekleştirildi.

Alaçam Belediyesi ve Alaçam Gençlik Merkezi iş birliğinde Anneler Parkı'nda anne-baba ve çocukların katılımıyla ebru sanatı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar ve ebeveynleri, birlikte ebru yaparak keyifli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ramazan etkinlikleri kapsamında ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmesini önemsediklerini belirterek, "Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile geleneksel sanatlarımızdan ebru ile hem çocuklarımızı tanıştırmak hem de ailelerimizin güzel bir ramazan hatırası biriktirmesini istedik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.