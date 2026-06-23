Alaçam'da Traktör Devrildi, Çiftçi Yaralandı - Son Dakika
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Alaçam'da Traktör Devrildi, Çiftçi Yaralandı

Alaçam\'da Traktör Devrildi, Çiftçi Yaralandı
23.06.2026 21:54
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Samsun'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çiftçi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, Alaçam ilçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Uyanık idaresindeki traktör devrildi. Uyanık'ın yaralandığı kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralının ileri tetkik ve tedavisi amacıyla ambulans helikopter talep edildi. Gökçeboğaz Mahallesi'nde belirlenen alana iniş yapan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikoptere alınan Salih Uyanık, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Alaçam, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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