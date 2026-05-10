Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri şehit ailelerinin \'Anneler Günü\'nü kutladı

Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek şehit annelerinin bu anlamlı gününü kutladı.

Genç gönüllüler, şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit anneleriyle yakından ilgilendi. Ziyaretlerde, şehit ailelerinin her zaman yanında oldukları belirtilirken, annelerin Anneler Günü en içten dileklerle kutlandı.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri, toplumun en kıymetli değerlerinden olan şehit ailelerine yönelik sosyal ve manevi destek çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.