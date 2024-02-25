Alaçamspor, Suluova Sebatspor'a 5-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Alaçamspor, Suluova Sebatspor'a 5-1 mağlup oldu

Alaçamspor, Suluova Sebatspor\'a 5-1 mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, sahasında karşılaştığı Suluova Sebatspor'a 5-1 yenildi. Ev sahibi ekip, Muharrem Kadir Demir'in golüyle öne geçse de konuk takımın gollerine engel olamadı. Maç sonucunda Alaçamspor 18 puanda kalırken, Suluova Sebatspor ise 27 puana yükseldi. Alaçamspor, bir sonraki maçta Osmancık Belediyespor'a konuk olacak.

25.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Alaçamspor, 17. hafta müsabakasında sahasında karşılaştığı Suluova Sebatspor'a 5-1 mağlup oldu.

Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Muharrem Kadir Demir'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takımdan Kamil Yolcu 30'uncu, Okan Çiçen 52'nci Aşur Altunel 55'inci, Emre Nur ise 74 ve 80'inci dakikalarda gol attı.

5-1 mağlup olan ev sahibi takımın tek golünü atan Demir 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Alaçamspor 18 puanda kalırken, Suluova Sebatspor ise 27 puana yükseldi.

Alaçamspor, 3 Mart'ta ligin 18. hafta karşılaşmasında Osmancık Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA

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