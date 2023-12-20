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Alaçamspor, Türk Metal 1963'ü 1-0 mağlup ederek liderin serisine son verdi - Son Dakika
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Alaçamspor, Türk Metal 1963'ü 1-0 mağlup ederek liderin serisine son verdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta Alaçamspor, sahasında Türk Metal 1963'ü 1-0 mağlup etti. Kazım Sayyar'ın attığı golle Alaçamspor galip geldi. Alaçamspor puanını 15'e yükseltirken, Türk Metal 1963 liderliğini sürdürdü.

Alaçamspor, Türk Metal 1963\'ü 1-0 mağlup ederek liderin serisine son verdi
20.12.2023 - 16:47,  Güncelleme: 16:48
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta 10. hafta müsabakasında Alaçamspor, sahasında Türk Metal 1963'ü 1-0 mağlup etti.

Alaçam Şahir Stadı'nda oynanan maçta Alaçamspor, lider Türk Metal 1963'ü ağırladı.

Ev sahibi ekip, 79. dakikada Kazım Sayyar'ın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından Alaçamspor, puanını 15'e yükseltti, Türk Metal 1963 ise 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin 11. haftasında 24 Aralık Pazar günü Alaçamspor, Bartınspor'a konuk olacak, Türk Metal 1963 ise evinde Suluova Sebatspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
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