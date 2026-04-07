Aladağ'da Yol Kapandı, Besiciler Mağdur

Aladağ ilçesinde, 20 gün önce etkili olan sağanak yağışların ardından Topallı mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını otlatmak için 400 metrelik çamurlu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti. Köylüler, hayvan yemlerini sırtlarında taşıyarak ulaştırdıklarını belirterek, yaşadıkları mağduriyeti yetkililere iletmelerine rağmen herhangi bir dönüş alamadıklarını öne sürdü. Hayvanlarının ölmek üzere olduğunu belirten köy sakinleri belediye yetkililerinden yolun bir an önce açılmasını talep etti.