Alan Parsons İstanbul\'da Buluşuyor

Alan Parsons'tan Türk hayranlarına mesaj: "Sizi görmek için sabırsızlanıyorum"

İSTANBUL - Dünya müzik tarihinin 'ses sihirbazı' Alan Parsons'ın İstanbul konserine sayılı günler kaldı.

Rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, 11 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşacak. "The Show Must Go On" turnesi kapsamında gerçekleşecek konser öncesi biletlere ise yoğun ilgi var. "Dark Side Of The Moon"daki stüdyo tekniği açısından tarihe kazınan başarısı ile müzik dünyasına yön vermiş The Alan Parsons Project, İstanbul'da vereceği konserde kült parçalarını seslendirecek. Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle ve tam 13 Grammy adaylığına layık görülen Alan Parsons, 1976-1987 yılları arasında yayınlanan 10 konsept albüm ile dinleyicilere unutulmaz müzik deneyimleri sundu.

"İstanbul'a doğru yola çıktık"

Alan Parsons, konser öncesinde hayranlarına gönderdiği mesajda, "İstanbul'a doğru yola çıktık. Sizi konserde görmek için sabırsızlanıyorum. İstanbul bizim için çok özel bir şehir. Yine çok özel bir performans olacağına eminim, bu yeni konser için müthiş heyecanlıyız!" dedi.

Konserin biletleri ise www.biletinial.com platformunda satılıyor.