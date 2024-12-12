Alanya Belediyesi'nden Akaryakıtta Büyük Tasarruf

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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, mali düzende sürdürülebilir bir finansal yapı kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İsrafı önlemek ve gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak için akaryakıt konusunda önemli bir adım atılırken, sekiz ayda akaryakıtta 682 bin 585 litre tasarruf sağlandı.

İsrafı önlemek ve belediye gelirlerinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla akaryakıt konusunda adım atan Alanya Belediyesi, bünyesindeki araçların sevk ve idaresini bir program dahilinde hazırladı. Nisan'da akaryakıttan yüzde 27,82 oranında tasarruf yapılırken, kasım ayı sonuna kadar geçen 8 aylık süreçte ise aylık ortalama yüzde 20,52 tasarruf sağlandı. Söz konusu süreçte akaryakıtta yapılan tasarruf toplam 682 bin 585 litre oldu.

Belediyenin mali disiplini ve verimliliği konusunda taviz vermeden çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Yapılan çalışmaları azaltmadan, hizmet kalitesini daha da yukarıya taşırken, akaryakıttan tasarruf etmeyi başardık. 8 ayda 700 bin litreye yakın tasarruf yaptık. Sadece akaryakıt değil, tüm kalemlerde gereksiz harcamaların önüne geçmeye, beytül malı korumaya devam ediyoruz. Bu konuda çok kararlıyız ve taviz vermeyeceğiz" dedi.