Alanya'da 2 firari hükümlü, cezaları 18 yıl 3 ay ve 7 yıl 2 ay, cezaevine gönderildi

Alanya'da 2 firari hükümlü, cezaları 18 yıl 3 ay ve 7 yıl 2 ay, cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yağma suçundan 18 yıl 3 ay, kasten yaralama suçundan 7 yıl 2 ay cezaları bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "yağma" suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.D. (36) ile "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.R.S'yi (31) yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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