Alanya'da 53 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde yapılan trafik uygulamasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Tosmur Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, "silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasaklı maddeyi cezaevine sokma" suçlarından 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. (40) yakalandı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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