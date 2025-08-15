Alanya'da Arkadaşını Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı (28) başından silahla vurup öldürdükten sonra kaçtığı Gümüşhane'de yakalanan M.U. (21), adliyeye sevk edildi.

Olay, 13 Ağustos saat 15.30 sıralarında Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 2 ay önce daireyi kiraladığı öğrenilen M.U. emlakçıyı arayıp, arkadaşı Abdulcebbar Yıldız'ı evde öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri yönlendirildi. Apartman dairesine giren polisler, Yıldız'ın başından silahla vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Abdulcebbar Yıldız'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Gümüşhane'ye kaçtığı belirlenen M.U.'yu aynı günün gecesi yakalayıp, gözaltına aldı. Gümüşhane'deki işlemleri tamamlanan M.U. dün akşam saatlerinde Alanya'ya getirildi. M.U. polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.