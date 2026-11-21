Alanya'da binadaki dairede çıkan yangın söndürüldü, dairede hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bir binanın birinci katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dairede kimse bulunmazken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve yangında hasar meydana geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitedeki binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Kestel Mahallesi Okanlar Sokak üzerindeki sitede bulunan binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı sırada dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler dairede çıkan yangını söndürmelerinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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