Alanya'da denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu, o anlar kaydedildi

Alanya'da denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu, o anlar kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Kısa süre etkili olan hortum karaya ulaşmadan kaybolurken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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