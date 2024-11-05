Alanya'da Engelli Bireyler İçin Erişilebilirlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Alanya'da Engelli Bireyler İçin Erişilebilirlik Çalışmaları Başlatıldı

Alanya Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, engelli bireylerin şehir yaşamını kolaylaştırmak için trafik denetimlerini artırma ve toplumda farkındalık yaratma kampanyaları düzenleme kararı aldı.

05.11.2024 09:23
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, engelli bireylerin kent yaşamını kolaylaştırmak için ortak çalışma kararı aldı. Bu kapsamda trafik denetimlerinin artırılması ve toplumda farkındalık yaratacak kampanyalar düzenlenmesi planlanıyor.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Münir Altıoğlu ve Erişilebilirlik Sorumlusu Gamze Önal, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Alanya'yı engelsiz bir kent haline getirmek için emniyet teşkilatımızla el ele veriyoruz. Engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştığı engelleri en aza indirmek ve onlara daha rahat bir şehir sunmak için birlikte çalışacağız. Bu kapsamda hem trafik denetimlerinin artırılmasını hem de toplumda farkındalık yaratacak kampanyalar düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ise iş birliğine ilişkin "Engelli bireylerimizin kamusal alanda daha güvenli ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken tüm desteği sağlamaya hazırız. Trafik kontrollerinde, özellikle engelli bireylerin haklarını koruyacak şekilde hassasiyetle denetim yapacağız. Alanya Belediyesi ile birlikte, kentimizi daha erişilebilir bir hale getirmeye çalışmak bizim için hem bir sorumluluk hem de aynı zamanda bir mutluktuk kaynağı" diye konuştu.

Ziyarette, engelli bireylerin şehirdeki yaşamını kolaylaştırmak amacıyla iş birliği yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Görüşmeler sonucunda engelli bireylerin karşılaştığı sorunların çözümü için ortak çalışma kararı alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Engelli Bireyler İçin Erişilebilirlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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