Alanya\'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, 12 suç kaydı bulunan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı.
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