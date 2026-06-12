Alanya\'da Gaspa 4 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman uyruklu kişinin evine zorla girerek parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Kargıcak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Alman vatandaşı E.M.B, evine zorla giren maskeli ve bıçaklı 4 kişinin 20 bin lirasını aldığını belirterek jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin O.G. (34), İ.S. (31), İ.K. (30) ve İ.B. (17) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince Avsallar Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.