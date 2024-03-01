Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi - Son Dakika
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Alanya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Alanya\'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 derece olduğu güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu. Sahilde güneşlenenler denize girerken bazıları da yürüyüş yaparak balık tuttu. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, güneşli havanın hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.

01.03.2024 13:57
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Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi, sahilde güneşlendi.

Deniz suyu sıcaklığının 17, hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu ilçede, vatandaşlar ve yabancı tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarını doldurdu.

Sahilde güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler denize girdi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp balık tuttu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın hafta sonu da süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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