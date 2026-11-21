Alanya'da iki aile arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı-bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı, kaçan bir zanlı aranıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Mahmutlar Mahallesi'nde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan R.Ü, M.Ü, R.E. ve S.E. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı, kaçan bir zanlı ise aranıyor.
Kaynak: AA
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