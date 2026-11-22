Alanya'da iki ailenin kavgasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya ilçesinde iki aile arasındaki alacak anlaşmazlığı silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheliler R.Ü., İ.Ü., A.Ü., M.Ü ile Suriye uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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