8 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheliler R.Ü., İ.Ü., A.Ü., M.Ü ile Suriye uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.