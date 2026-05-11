Alanya\'da Kıyıda 40 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya vurmuş bir pakette 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürüttüğü denetim çalışmaları sırasında Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş halde şüpheli bir paket tespit etti.

Ekiplerce yapılan incelemede, paketin içerisinde 40 kilogram esrar olduğu belirlendi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.