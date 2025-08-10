Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Tesisteki malzemelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
Ekipler iş yerinde soğutma çalışması yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
