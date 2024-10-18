Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.
Tepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için bölgeye hareket etti.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Orman Yangını - Son Dakika
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