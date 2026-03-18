Alanya'da Oto Tamirhanesinde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, tamirhanede ve bir otomobilde hasara neden oldu.