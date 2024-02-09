Alanya\'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkarak binanın dış cephesine yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi, Salı Pazarı içerisinde bulunan bir restoranın bacasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa süre içerisinde binanın dış cephesine de sirayet etti. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, tedbir amaçlı apartmanda tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranın baca ve apartmanın dış kısmında hasar oluştu. Yangın anı ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)