Alanya'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, binanın dış cephesine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda restoranın baca ve apartmanın dış kısmında hasar meydana geldi.

09.02.2024 12:39
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir restoranın bacasında çıkarak binanın dış cephesine yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi, Salı Pazarı içerisinde bulunan bir restoranın bacasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa süre içerisinde binanın dış cephesine de sirayet etti. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında, tedbir amaçlı apartmanda tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranın baca ve apartmanın dış kısmında hasar oluştu. Yangın anı ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

Alanya\'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

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