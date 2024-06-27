Alanya'da Sahte Sürücü Belgesi Kullanan Kişiye Yüksek Cezai İşlem Uygulandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekerhane Mahallesi Kuyularönü mevkinde yapılan trafik uygulamasında 34 DS 5845 plakalı minibüsü durdurdu.

Kontrollerde ticari araç sürücüsünün ibraz ettiği Kanada'ya ait ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne sahte ehliyet kullandığı gerekçesiyle 58 bin 187 lira ceza kesildi, kullandığı araç ise trafikten 60 gün süreyle men edildi.