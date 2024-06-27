Alanya'da Sahte Sürücü Belgesi Kullanan Kişiye Yüksek Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Alanya'da Sahte Sürücü Belgesi Kullanan Kişiye Yüksek Cezai İşlem Uygulandı

Alanya ilçesinde yapılan trafik uygulamasında sahte sürücü belgesi kullanan bir kişiye 58 bin 187 lira para cezası verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan minibüs sürücüsünün Kanada'ya ait sahte ehliyet kullandığı tespit edildi. Sürücüye yüksek miktarda para cezası kesilirken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

27.06.2024 16:49
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte sürücü belgesi kullanan kişiye 58 bin 187 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şekerhane Mahallesi Kuyularönü mevkinde yapılan trafik uygulamasında 34 DS 5845 plakalı minibüsü durdurdu.

Kontrollerde ticari araç sürücüsünün ibraz ettiği Kanada'ya ait ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne sahte ehliyet kullandığı gerekçesiyle 58 bin 187 lira ceza kesildi, kullandığı araç ise trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Sahte Sürücü Belgesi Kullanan Kişiye Yüksek Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Sahte Sürücü Belgesi Kullanan Kişiye Yüksek Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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