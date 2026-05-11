Alanya'da Servis Minibüsü Devrildi: 6 Öğrenci Yaralandı
Alanya'da Servis Minibüsü Devrildi: 6 Öğrenci Yaralandı

11.05.2026 19:50
Alanya'da bir okul servis minibüsü devrildi, 6 öğrenci hafif yaralandı. İnceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde servis minibüsünün bahçeye devrildiği kazada 6 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alanya ilçesi İncekum Mahallesi eski Alanya yolunda meydana geldi. Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerinin taşındığı, A.T. (51) yönetimindeki 07 C 32220 plakalı okul servis minibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğrenciden 6'sı hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

