Alanya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Alanya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 zanlı gözaltına alındı

Alanya\'da silahlı kavgada bir kişi öldü, 10 zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 Şubat'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.E'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 10 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

23.02.2024 11:43
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada, cinayet şüphelisi ile olayla bağlantısı olduğu düşünülen 10 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde 20 Şubat'ta bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda cinayet şüphelisi M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Alanya ilçesinde 20 Şubat'ta henüz bilinmeyen nedenle 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, silahla yaralanan Ömer Karaman kaldırıldığı hastanede ölmüş, yaralanan V.A. tedaviye alınmıştı. Şüpheli M.E. ise olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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