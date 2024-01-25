Alanya\'da Üst Geçit Kullanmayan Yabancı Turist Hayatını Kaybetti

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üst geçidi kullanmayarark yolun karşısına geçmeye çalışan Kanada uyruklu Bornia Daiboun Sahel'e (58) otomobil çarptı. Sahel, üst geçit altında hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 20.30 sularında Seki Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. A.A'nın (38) kullandığı 07 FRU 70 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kanada uyruklu yerleşik yabancı Bornia Daiboun Sahel'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sahel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü A.A. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)