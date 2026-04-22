Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 75 bin kullanımlık sentetik A4 maddesi ele geçirildi, şüpheliler H.K, K.A.D ve M.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
