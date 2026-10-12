Alanya\'da yağış sonrası denizde beliren hortum zarar vermeden etkisini yitirdi

Alanya'da yağış sonrası denizde beliren hortum zarar vermeden etkisini yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da yer yer etkili olan yağışın ardından İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Kısa sürede etkisini kaybeden ve herhangi bir zarara yol açmayan hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrası İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede kaybeden hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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