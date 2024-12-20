Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple 13 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Araştırmaların ardından şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.