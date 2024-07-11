Alanya'da yemek yaparken çıkan yangın minibüsü kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da yemek yaparken çıkan yangın minibüsü kullanılamaz hale getirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman kesim alanında çalışan Bahri Erol'un içinde yemek yaptığı minibüs, yangın çıktıktan sonra tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası gözaltına alınan Erol, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

11.07.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde yemek yapıldığı sırada yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Gümüşgöze Mahallesi Kuru Dere mevkinde orman kesim alanında çalışan Bahri Erol, 07 HRP 68 plakalı minibüsün içinde yemek yaptığı sırada yangın çıktı.

Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazözün müdahale ettiği alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Minibüsün tamamen yandığı olayda gözaltına alınan Erol, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da yemek yaparken çıkan yangın minibüsü kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:35:59. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da yemek yaparken çıkan yangın minibüsü kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement