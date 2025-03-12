Alanya'da Zeybek Kurslarının İkinci Dönemi Tamamlandı

(ANTALYA) - Alanya Belediyesi ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) iş birliğiyle gerçekleştirilen Alanya ve Ege Yöresi zeybek kurslarının ikinci dönemi, 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Alanya Belediyesi ile ALSAV iş birliğinde düzenlenen kurs boyunca boyunca Harmandalı, Kerimoğlu, Hasbahçe ve Hacıbekri zeybekleri katılımcılara öğretildi. Belediye Başkan Vekili ve ALSAV Başkanı Murat Levent Koçak, törende yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kültürel mirası koruduğunu ve genç nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törenin sonunda, kursu başarıyla tamamlayan 95 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Sertifikaları, Belediye Başkan Vekili ve ALSAV Başkanı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, ALSAV Üyeleri Fahri Yiğit, Raşit Fehmi Raşitoğlu, Faruk Nafiz Koçak, Hayri Yenialp, Belediye Meclis Üyeleri İrem Yunusoğlu ve Ayhan Doğru, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Eski Belediye Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ve Zeybek Kursu Eğitmeni Alirıza Yıldız verdi.

Törende kursiyerler, Alanya ve Ege yöresine ait zeybek oyunlarını da sergiledi.