Alanyaspor-Göztepe maçında görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanyaspor-Göztepe maçında görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti

Alanyaspor-Göztepe maçında görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti.

Yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.

Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak." dedi.

Hastaneye, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Alanya, Oba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanyaspor-Göztepe maçında görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 02:30:29. #7.12#
SON DAKİKA: Alanyaspor-Göztepe maçında görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement