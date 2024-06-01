Alaşehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Alaşehir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Alaşehir\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, alevlerin arasında kalan sokak köpeği yaralandı. Yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı üzerinde duruldu.

01.06.2024 17:01
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 4 saatlik müdahalesiyle yakındaki kırsal mahalleye ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, alevlerin arasında kalan sokak köpeği ise yaralandı.

Alaşehir'in kırsal İsmailbey Mahallesi Yerotu mevkiinde saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp ormana sıçradı, yakındaki İsmailbey Mahallesi'ne yaklaştı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme uçağı, 1 helikopter ile Alaşehir, Sargıöl ve Kula itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Alevlerin arasında kalıp yaralanan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin havadan ve karadan 4 saatlik yoğun müdahalesiyle alevler mahalledeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip edip, bilgi aldı. Başkan Öküzcüoğlu, yangını elektrik tellerinden kaynaklandığı üzerinde durulduğunu söyledi.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

Kaynak: DHA

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