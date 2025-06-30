Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
F.A'nın (58) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, Kemaliye Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile yolcu Naciye Aktaş (57) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş kurtarılamadı, F.A'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Sürücü F.A'nın, hayatını kaybeden Aktaş'ın görümcesi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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