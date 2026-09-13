Alaşehir'de kentsel tasarım projesi yarışmasının ödül töreni yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, planlama ve tasarım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Alaşehir Kent Merkezi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması'nda ödüller sahiplerine verildi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kentin geleceğini planlarken farklı fikirlerden yararlanmak istediklerini belirtti.

Öküzcüoğlu yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Yarışmada birinciliği kazanan Burak Mangut, Hüseyin Ali Korkut, Tuğçe Taşlıcalı ve Feyza Kekeç'ten oluşan ekibe para ödülü verildi.

İkincilik ve üçüncülük elde eden ekipler de ödüllerini aldı.