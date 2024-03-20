Alaşehir\'de Kütüphane Haftası Kutlamaları Başladı

Alaşehir'de Kütüphane Haftası kapsamında ana sınıfı öğrencileri için drama gösterisi düzenlendi.
İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte "Masal Perisi" adlı drama gösterisi sunuldu. Yazar Filiz Başaran, kitaplarını imzaladı.
Kütüphane Müdürü Nilüfer Aydemir, yaptığı açıklamada 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanacak 60. Kütüphane Haftası için etkinliklere erken başladıklarını belirterek, "Okullardan gelen randevuları değerlendirerek çocuklarımızın kütüphanemizden daha fazla ve bilinçli faydalanmalarını amaçlıyoruz. Drama çalışmalarını değerli yazarımızla yapacağız. Robotik kodlama etkinlikleriyle farklı bir boyut kazandırdık. Taleplerin çok olması nedeniyle okullarımızın kütüphanemizden randevu almalarını rica ediyoruz." dedi.
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen sene yanan ormanlık alanın eski haline dönmesi için 1100 kilogram tohum kullanılıyor. Yanan ağaçlar temizlenerek bölgeye tohum saçan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının insan kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti ve vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, down sendromlu bireyler spor oyunları oynayarak keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.
Meta'nın Twitter rakibi Threads, kullanıcıların 'şu anda trend' olan konuları görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. Yapay zeka kullanarak trend konuları belirleyen özellik, kullanıcıların arama sayfasında ve Sizin İçin akışında görünecek. Şimdilik beş trend konuyu gösteren özellik, içerik uzmanları tarafından denetleniyor ve şirketin güvenlik kurallarına uygunluğu sağlanıyor.
Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya yüzde 20 ve yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği için güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların yapılacağı alanda 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak ve 7 bin 500 polis görev alacak. Programda dünyaca tanınan sanatçılar da konser verecek.
OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin tanıtımına yaklaşırken, cihazın Geekbench skoru ve özellikleri ortaya çıktı. OnePlus Nord CE 4, tek çekirdekli testlerde 1.135, çok çekirdekli testlerde ise 3.037 puan aldı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak. Modelin başlangıç fiyatının 300-400 dolar arasında olması ve 1 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.
WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor. Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023'te WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak. WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 megabayt ek veri indiriyor. Bu özellik, WhatsApp'ın 'Chats' ayarlarından etkinleştirilebilir. İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi. Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil.
Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın bütçe dostu bir versiyonunu piyasaya süreceği ve iPhone 16 serisinin tanıtımını bekleyeceği iddia ediliyor. Seri üretimin mayıs ayında başlaması ve telefonun eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının 800 dolardan daha ucuz olması beklenen cihazın, standart modelden farklı özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin ve İstanbul'un sanat belleğinde önemli bir yere sahip olarak uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin yıllık konser ve tiyatro merkezi olarak seçildiği ve Rusya'da düzenlenen 'BraVo' ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Bu başarıyla gurur duyulduğu ifade edildi.
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