Alaşehir'de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Alaşehir Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Programda Beş Eylül İlkokulu ve Alaşehir Ortaokulu öğrencileri şiir okuyup ve halk oyunları gösterisi sundu.

kitap sevgisini yaygınlaştırmak ve kütüphanelerin toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla yapıldı.

Alaşehir Halk Kütüphanesi Müdürü Ümran Cura, kütüphanelerin bilgiye ulaşmanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, özellikle çocuk ve gençlerin kitapla daha fazla buluşması gerektiğini dile getirdi.

Programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.