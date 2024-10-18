Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.D. (70) yönetimindeki 45 HB 6579 plakalı otomobil, Gördes yolu Su Deliği mevkisinde H.E'nin (63) kullandığı 45 YB 174 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki E.D. (68) yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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