Albanese: Petrol Fiyatlarına Karşı Önlemler Alındı

27.03.2026 10:52
Avustralya Başbakanı Albanese, yükselen petrol fiyatları için hükümetin önlemler aldığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirdi.

ABC News'ün haberine göre Albanese, küresel petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre yakıt fiyatlarında indirim konusunda kesin taahhütte bulunmayan Albanese, hükümetinin "halkı küresel belirsizliğin en kötü etkilerinden korumak için gereken her türlü pratik önlemi aldığını" vurguladı.

BBC'nin haberine göre de Albanese, fiyatların yükselmesiyle ülkenin yakıt tedarikinin "güvenle" devam ettiğini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse etkisi o kadar büyük olacaktır ancak Avustralyalıları en kötü etkilerinden korumak ve hazırlık yapmak için harekete geçmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen de yaptığı açıklamada, gelecek birkaç hafta boyunca ülkesinin benzin, dizel ve petrol arzının normal seviyeye yakın olacağının altını çizdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

