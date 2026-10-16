Alberta Calgary'de zincirleme kazada otobüs alev aldı, 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kanada'nın Alberta eyaletinde 2 otobüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkilileri, Alberta'nın Calgary kentinde 2 otobüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otobüsün alev aldığını belirtti.

Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, aralarında 10 yaşındaki bir çocuk ve bir polisin de olduğu 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.