Albüm: Pakistan\'dan Ramazan Manzaraları

Türk Kızılayı, Ramazan Kampanyası ile Depremzedelere ve Gazze'deki Mağdurlara Yardım Ulaştırmayı Planlıyor

Türk Kızılay, Ramazan Kampanyası kapsamında depremzedeler ve Gazze'deki çatışma mağdurlarına yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ve Gazze'deki mağdurlara öncelik verilecek. Yaklaşık 8,8 milyon kişiye el uzatmayı planlayan Türk Kızılay, 1 milyar 271,5 milyon liralık yardım ile nakdi yardımların yanı sıra gıda kolileri, mutfak desteği ve bayramlık giyim ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, Gazze'ye günlük 5 bin kişilik iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, İyilik Gemisi'nden tahliye edilen yardım malzemelerini de Gazze'ye ulaştırmaktadır. Yardımda bulunmak isteyenler, Türk Kızılay eliyle yurt içinde ve Filistin için gıda yardımı bağışında bulunabilirler.