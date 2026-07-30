Alemdar Ferizli'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Alemdar Ferizli'de Vatandaşlarla Buluştu

Alemdar Ferizli\'de Vatandaşlarla Buluştu
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli'de mahalleleri ziyaret etti, talepleri dinledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakırlı, Ceylandere, Nalköy, Kusca, Gölkent, Ağacık, İstiklal ve Devlet mahallelerinde vatandaşla buluşan Alemdar, talepleri dinledi, ilçede yürütülen çalışmaları inceledi.

Alemdar, gençlere Sakaryaspor forması hediye etti, esnafları ve işletmeleri de ziyaret etti.

Alemdar, 9,5 kilometrelik Seyifler Gölkent Grup Yolu"u inceleyerek, "Gölkent'te binlerce kişinin yıllardır hasretini çektiği güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım altyapısını 17 bin ton sıcak asfaltın serilmesiyle bölgemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla da selamlaşan Alemdar, "Bu şehir hepimizin diyerek ayrıştırmaya değil, bütünleştirmeye çalışıyoruz. 16 ilçemizin tamamına eşit şekilde, öncelikli ihtiyaçları belirleyerek hizmet götürüyoruz. İnanıyorum ki çalışmalarımız tamamlandığındı Ferizli'miz daha yaşanabilir, gelişmiş ve sosyal donatı noktalarıyla ön plana çıkan ilçe olacak." dedi.

Alemdar'a, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Samet Zurnacı ile Halim Kılkış, AK Parti İlçe Başkanı Rahmi Yılmaz ve MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş eşlik etti.

8 taksi trafikten men edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 8 taksiye 3 gün trafikten men cezası uygulandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, "Ticari Taksi İşletme Esasları Yönetmeliği"nin 2. maddesinde yer alan "durak harici bekleme yapma" kuralını ihlal ettiği tespit edilen 8 taksiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimler kapsamında düzenlenen tutanakların değerlendirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda, ilgili 8 ticari taksi hakkında 3 gün trafikten men (bağlama) cezası uygulandı.

Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Alemdar, Ferizli, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alemdar Ferizli'de Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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