Alev Alan Araçta Sürücü Son Anda Kurtuldu
Alev Alan Araçta Sürücü Son Anda Kurtuldu

18.03.2026 14:10
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücüsü son anda kurtuldu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. N.Ö. idaresindeki 22 ABC 749 plakalı otomobilden, seyir sırasında duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol ortasında durdurarak kendini dışarı attı. Bir anda alevler büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Kaza, Son Dakika

