Alevi-Bektaşi Kültüründen Aşure Desteği - Son Dakika
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Alevi-Bektaşi Kültüründen Aşure Desteği

17.06.2026 14:50
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Bakanlık, 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi desteği sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, aşure destek programını hayata geçirdi.

Bu kapsamda hazırlanan aşurelik malzemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muharrem ayının taşıdığı derin anlamın gelecek nesillere aktarılması ve paylaşma geleneğinin yaşatılması amaçlanan programda, 22 ilde bulunan 61 farklı lokasyona toplam 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağlandı.

Açıklamada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'in, değerlendirmesine de yer verildi.

Birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğuna inandıklarını ifade eden Ersin, Başkanlık olarak inanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alevi-Bektaşi Kültüründen Aşure Desteği - Son Dakika

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